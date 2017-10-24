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В Китае стюардесса выпала из самолета

24.10.2017 - 21:09

Новости Китая. Стюардесса авиакомпании China Eastern упала с высоты трех метров. Местная пресса сообщает, что она выпала в тот момент, когда закрывала дверь самолета.

С многочисленными переломами женщину доставили в больницу. Издание South China Morning Post подчеркивает, что стюардесса нарушила правила безопасности. Она пыталась закрыть дверь с нарушением правил, в соответствии с которыми этот момент должны контролировать два члена экипажа.

Этой же версии придерживаются и представители авиакомпании.

В Сети появились кадры, на которых можно рассмотреть, как спасали стюардессу.  

В Китае стюардесса выпала из самолета

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