﻿ В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы

03.01.2018 - 12:44

Новости Китая. В одной из больниц Китая от перегрузки умерла 43-летняя женщина-врач.

По информации Asia One, Чжао Бянсян работала заместителем главы отделения респираторных заболеваний. Врач работала 18 часов подряд – с 18:00 28 декабря и до 12:00 29 декабря. Незадолго до потери сознания Бянсян совершала обход пациентов. Последний вопрос она задала дочери пациентки: «Как ваша мама?».

Фото: Ma Xiaoma Studio

Врачи, не обнаружив пульс и дыхание, начали операцию. После 20 часов реанимации, Чжао умерла утром 30 декабря. Предположительно, смерть наступила от изнеможения после сверхурочной работы. По словам коллег, Бянсян была профессионалом в области респираторных заболеваний.  

Пять лет назад в Японии от переработки умерла 31-летняя журналистка Мива Сидо. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

Женщина проработала 159 часов сверхурочно – здесь подробнее.

Фото: Ma Xiaoma Studio

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Красная площадь и пекинский Храм Неба на фестивале льда и снега в китайском Харбине: фотофакт
Красная площадь и пекинский Храм Неба на фестивале льда и снега в китайском Харбине: фотофакт
Focus: Что на самом деле женщины думают о мужчинах. Новогодние признания
Focus: Что на самом деле женщины думают о мужчинах. Новогодние признания
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Фото: twitter.com/tymumt_082124
В Японии бабушка зашила внучке рваные джинсы, чтобы та не замерзла
«Это удивительно немножко и красиво»: в декабре зацвели розы в Гродненском районе
«Это удивительно немножко и красиво»: в декабре зацвели розы в Гродненском районе
Фото: instagram.com/realfashionist
«Горячая бабушка» из Италии поразила интернет новой фотосессией
В Крыму родители назвали сына Биткоин Олегович
© flickr.com, dbking
The New York Times: Впервые о таинственной программе Пентагона по изучению НЛО
Все новости по теме Фестиваль, Конкурс ледяных фигур, Необычное
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru