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В Китае за 10 секунд снесли 19 многоэтажек

23.01.2017 - 20:05

Новости Китая. Снос старых домов в китайском городе Ухань местные власти превратили в настоящее шоу. За десять секунд с лица земли были стерты два десятка многоэтажек. Взрывчатка была заложена в 120 тысяч мест в зданиях.

Сообщается, что на месте снесенных построек построят бизнес-квартал.

Цзя Йоншэнь, руководивший процессом сноса (в интервью CCTV):
Для такого ответственного мероприятия в самом центре города нам было необходимо не только гарантировать успешный конечный результат, но и строго контролировать возможные негативные косвенные последствия взрывов. В принципе, все прошло идеально. Взрывы не нанесли вреда соседним зданиям и проходящей мимо линии метро.

19 многоэтажных домов снесли за 10 секунд
Фото. 19 многоэтажных домов снесли за 10 секунд
19 многоэтажных домов снесли за 10 секунд
Фото. 19 многоэтажных домов снесли за 10 секунд
19 многоэтажных домов снесли за 10 секунд
Фото. 19 многоэтажных домов снесли за 10 секунд

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