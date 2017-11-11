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В Китае задержали хакеров, которые за год заработали на личных данных пассажиров авиакомпаний 1,5 млн долларов

11.11.2017 - 16:33

Новости Китая. В Китае вскрыли крупную хакерскую сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержаны 20 человек.

Все они обвиняются во взломе сайтов авиакомпаний и похищении личных данных.

Предполагается, что группа начала свою деятельность в 2016 года. За это время незаконно было скачено более 300 тысяч единиц персональных данных, включая номера удостоверений личности, пароли и информацию о рейсах. В дальнейшем злоумышленники продавали похищенные данные.

За год нелегальная деятельность принесла им около 1,5 миллионов долларов. Сейчас преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

О том, как обезопасить себя от мошенников, можно узнать здесь.

В Китае задержали хакеров, которые за год заработали на личных данных пассажиров авиакомпаний 1,5 млн долларов

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