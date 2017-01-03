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В Китае запретят изделия из кораллов

03.01.2017 - 10:47

Новости Китая. Китай вводит запрет на добычу, торговлю и изготовление изделий из кораллов. В первую очередь это касается южной провинции Хайнань, которая специализируется на производстве подобных товаров.

На такие меры пошли из-за экологической ситуации. В частности, в Пекине действует повышенный, оранжевый, уровень опасности загрязнения воздуха. Движение транспорта с высоким уровнем выбросов в столице ограничено. Приостановлена работа ряда строек и предприятий.

В крупнейшем по численности населения городе КНР Шанхае введен второй, желтый, уровень опасности. Видимость в некоторых районах мегаполиса из-за сильного смога не превышает и 200 метров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Китае запретят изделия из кораллов

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