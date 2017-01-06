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В результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли 12 человек

06.01.2017 - 13:25

Новости Китая. 12 горняков стали жертвами взрыва на угольной шахте в Китае. Инцидент произошел в провинции Хэнань 4 января. На момент происшествия в тоннеле находилось более 50 человек. Большинству из них удалось выбраться из-под завалов. Семеро же рабочих оставались заблокированы под землей.

6 января власти официально сообщили об их гибели. Вероятнее всего, причиной чрезвычайного происшествия стала неправильная эксплуатация оборудования. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли 12 человек

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