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В Шанхае фура протаранила толпу: пострадали 18 человек

02.02.2018 - 11:15

Новости Китая. В китайском Шанхае автофургон выехал на тротуар с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в туристическом районе города. После того как фура врезалась в ограду кофейни, вспыхнуло пламя. Однако распространиться оно не успело, прибывшие к месту пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В результате происшествия пострадали 18 человек. Все они доставлены в больницу. Трое в тяжелом состоянии. По данным полиции, инцидент – не преднамеренная атака. Водитель потерял управление автомобилем из-за пожара в салоне, который начался из-за окурка сигареты.

В Шанхае фура протаранила толпу: пострадали 18 человек

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