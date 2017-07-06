Великаны населяли Китай около пяти тысяч лет назад – фотофакт

Новости Китая. В ходе археологических раскопок около города Цзинань в Китае, специалисты обнаружили останки людей выше среднего роста.

Эти останки принадлежат людям, которые жили на территории современного Китая, около пяти тысяч лет назад. В среднем скелеты принадлежали людям, рост которых при жизни был около 180 сантиметров, а некоторые скелеты были выше 190 сантиметров. Ученые полагают, что такой рост был достигнут тем, что люди питались разнообразной пищей – и мясом, и овощами.

Также во время раскопок были обнаружены жилища, которые имели несколько обустроенных комнат, украшения из нефрита и предметы быта.