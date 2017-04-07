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«Вернуть стране голубое небо». В крупных городах Китая проведут мониторинг загрязненности воздуха

07.04.2017 - 09:33

Новости Китая. Самый масштабный в истории мониторинг загрязненности воздуха начался в Китае. Усиленная инспекционная программа будет проведена в 28 крупных городах страны. Займет проверка около года, а участие в ней примут почти 6 тысяч правительственных работников.

Власти намерены сократить уровень загрязнения воздуха на 10% уже в этом году. В минувшем месяце премьер Госсовета Китая заявил: будут приняты все возможные меры, чтобы «вернуть стране голубое небо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вернуть стране голубое небо». В крупных городах Китая проведут мониторинг загрязненности воздуха

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