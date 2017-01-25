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Видеофакт: цыплята встречают посетителей кафе на острове Тайвань

25.01.2017 - 13:17

На востоке нашего континента вовсю готовятся к встрече Нового года. По китайскому календарю он наступит 28 января. Напомним, символ наступившего года – Петух, поэтому стоит ли объяснять огромное желание жителей использовать эту птицу по назначению и не совсем.

Вот как раз такой случай. Владелец одного из кафе острова Тайвань завлекает посетителей живыми цыплятами. Когда-то их просто бросили здесь прежние хозяева.

Примечательно, что каждые три недели, их нынешний владелец отвозит подросших птенцов на местную птицеферму и меняет их на только вылупившихся цыплят, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Видеофакт: цыплята встречают посетителей кафе на острове Тайвань

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