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Видеофакт: храбрый продавец из Китая вытащил людей из горящей машины

18.03.2017 - 21:15

Новости Китая. Шокирующее видео героического спасения пострадавших в ДТП в Китае покоряет интернет. Инцидент произошел в провинции Цзянси. В аварию здесь попали три автомобиля.

Одна легковушка загорелась, причем пламя грозило охватить всю машину вместе с людьми.

На их счастье, рядом оказался мужчина не робкого десятка – обыкновенный продавец. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, он вытащил людей из полыхавшего авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже ему на помощь бросился таксист, который потушил на пострадавших огонь.

Видеофакт: храбрый продавец из Китая вытащил людей из горящей машины

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