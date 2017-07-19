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Видеофакт: китайский бегун обогнал реактивный истребитель

19.07.2017 - 16:46

Новости Китая. На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором бегун из Китая обгоняет реактивный истребитель.

Спортсмен соревновался с самолетом на дистанции в сто метров. Во время всего расстояния атлет бежал наравне с истребителем, но на финише Чжан Пэймен все-таки опередил воздушное судно.

Скриншот из видео

Как известно, скорость разгона истребителя ниже, чем скорость в воздухе. Рекорд спортсмена, соревновавшегося с самолётом, на дистанции в сто метров составляет 10 секунд.

В 2013 году Усейн Болт устроил гонки с автобусом в Аргентине – здесь подробнее.

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