Видеофакт: китайский бегун обогнал реактивный истребитель

Новости Китая. На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором бегун из Китая обгоняет реактивный истребитель.
Спортсмен соревновался с самолетом на дистанции в сто метров. Во время всего расстояния атлет бежал наравне с истребителем, но на финише Чжан Пэймен все-таки опередил воздушное судно.
Скриншот из видео
Как известно, скорость разгона истребителя ниже, чем скорость в воздухе. Рекорд спортсмена, соревновавшегося с самолётом, на дистанции в сто метров составляет 10 секунд.
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