Видеофакт: китайский бегун обогнал реактивный истребитель

Новости Китая. На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором бегун из Китая обгоняет реактивный истребитель.

Спортсмен соревновался с самолетом на дистанции в сто метров. Во время всего расстояния атлет бежал наравне с истребителем, но на финише Чжан Пэймен все-таки опередил воздушное судно.

Скриншот из видео

Как известно, скорость разгона истребителя ниже, чем скорость в воздухе. Рекорд спортсмена, соревновавшегося с самолётом, на дистанции в сто метров составляет 10 секунд.