Видеофакт: незначительное столкновение грузовиков на шоссе в Китае привело к сильному взрыву

Новости Китая. 17 июля на скоростном шоссе недалеко от города Ханчжоу провинции Чжэцзян произошло незначительное столкновение двух грузовых машин, которое привело к сильному взрыву.

Фото: скриншот из видео

Видео произошедшей аварии было опубликовано на YouTube. В ролике видно, что водитель ехал по правой полосе, поздно увидел стоящий впереди грузовик и резко повернул налево. По словам очевидцев, вспыхнувший автомобиль перевозил бумагу и краски.

Причину странного ДТП будут устанавливать эксперты.

Фото: скриншот из видео

По информации местных СМИ, водители не пострадали. Один из них даже не увидел, что произошло.

«Я даже не видел, как это случилось. Просто услышал грохот», – сказал мужчина.

Фото: скриншот из видео

Часть трассы, где произошло ДТП, перекрыли на полтора часа, чтобы устранить пожар и последствия аварии.