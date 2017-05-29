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Видеофакт: в Китае открыли самое большое в мире колесо обозрения без спиц

29.05.2017 - 10:42

Новости Китая. Самое большое в мире колесо обозрения без спиц открыли в китайском городе Вэйфан. Его высота – 145 метров. Одновременно на аттракционе могут кататься 360 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая кабинка оснащена телеэкранами и Wi-Fi. Стоит колесо на мосту через реку Байланг. Полный оборот оно делает за 28 минут. Вэйфан называют городом воздушных змеев, здесь их не только производят, но и устраивают фестивали. Теперь у туристов появился еще один повод для его посещения – гигантское колесо.

Видеофакт: в Китае открыли самое большое в мире колесо обозрения без спиц

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