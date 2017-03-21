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Видеофакт: в Китае поезд пустили прямо через жилой дом

21.03.2017 - 12:33

Новости Китая. Монорельсовая дорога, проложенная прямо сквозь 19-этажный жилой дом, привлекла внимание мировой прессы и пользователей социальных сетей.

Решение провести транспортную систему прямо по этажам жилого дома было принято местными властями из-за слишком плотной застройки в Чунцине и перенаселенности города. По разным данным, в городе проживает от 28 до 40 миллионов человек.

Архитекторы утверждают, что дом спроектирован таким образом, чтобы поглощать шум от поезда.

Поезд «шумит не громче стиральной машины», – отмечают проектировщики.

Как в «Аватаре»: самый длинный стеклянный мост в мире построили в Китае (здесь подробнее).

В Китае поезд пустили прямо через жилой дом

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