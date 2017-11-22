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Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге

22.11.2017 - 13:03

Новости Китая. Путешествие через горы Цзилин на скорости в 250 километров в час. В Китае сделали первый пробный прогон по высокороскоростной железной дороге из Сианя в Чэньду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расстояние между городами – почти 750 километров.

Поезд-пуля, как его назвали разработчики, способен преодолеть их всего за три часа. Раньше на это уходило в пять раз больше времени. Чтобы не наносить вреда окружающей среде, железную дорогу пустили в обход заповедников с их редкими обитателями.

Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге
Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге
Фото. Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге
Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге
Фото. Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге

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