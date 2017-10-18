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В Китае водитель чудом выжил после падения башенного крана на его машину

18.10.2017 - 21:53

Новости Китая. Все произошло в городе Чжухай провинции Гуандун.  На видео попали кадры, на которых можно рассмотреть, как на оживленной трассе на машину падает стрела башенного крана.

Водитель, который находился за рулем, самостоятельно выбрался из покореженного салона. Медики называют произошедшее чудом: 29-летний мужчина получил незначительные травмы.



В интервью местным изданиям пострадавший рассказал, что все случилось буквально в считанные секунды. «Я не был к этому готов. Через адскую боль я смог кое-как выбраться из машины», – вспоминает господин Ли.  

В сентябре в белорусском сегменте Интернета появилось шокирующее видео. Молодой человек чудом увернулся от бетонной плиты, летящей с крыши дома в Витебске (подробнее).

Мужчина чудом выжил после падения башенного крана на машину

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