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Вторую за неделю бомбу нашли в метро Гонконга

01.02.2018 - 10:35

Новости Китая. В Гонконге обнаружена бомба времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасная находка была найдена рабочими на стройке новой ветки метро. Данный участок оцеплен. Также из радиуса возможного поражения – жилых домов и офисов – эвакуировано более 3 тысяч человек. На месте работают группа саперов, пожарные, сотрудники полиции, дежурят медики. Все прилегающие к стройке дороги, а также пешеходные мосты и переходы закрыты. Временно изменены около 30 автобусных маршрутов.

Бомба находится в крайне опасном состоянии, механизм взрывателя сильно поврежден. К тому же, из-за его положения роботу будет довольно сложно к нему подобраться.

Как стало известно, бомбу уже обезвредили.

Осколки разбросало бы на километры вокруг: в Гонконге обезвредили гигантскую бомбу времен Второй мировой

Вторую за неделю бомбу нашли в метро Гонконга

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