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«Защитник морей, островов и рифов»: в Китае впервые взлетел крупнейший в мире самолет-амфибия

26.12.2017 - 20:59

Новости Китая. В Китае свой первый полет совершил крупнейший в мире самолет-амфибия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Длился он около часа, после чего под торжественное выступление оркестра самолет приземлился в аэропорту. Предназначение воздушного судна – тушение лесных пожаров и проведение поисково-спасательных операций.

В фюзеляже легко помещаются полсотни человек, а противопожарная модификация способна набирать 12 тонн воды за 20 секунд. Крылатую машину уже прозвали «защитницей морей, островов и рифов».

«Защитник морей, островов и рифов»: в Китае впервые взлетел крупнейший в мире самолет-амфибия

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