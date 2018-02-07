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Здание отеля накренилось на 45°: число пострадавших от землетрясения на Тайване растёт

07.02.2018 - 16:04

Новости Тайваня. Количество пострадавших от мощного землетрясения на Тайване продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому моменту медицинская помощь понадобилась уже 250 травмированным.

Тысячи специалистов продолжают разбирать завалы в надежде отыскать выживших. Пропавшими без вести все еще числятся около 80 человек. Наиболее опасная ситуация сложилась в районе, где располагается отель. Здание накренилось на 45° и в любой момент может обрушиться. Спасатели пытаются укрепить стены, чтобы вывести наружу всех находящихся внутри людей.

Точной информации об их количестве пока нет. После природной катастрофы оказалось серьезно нарушено электро- и водоснабжение. Частично или полностью разрушены сотни строений, а также некоторые дороги и мосты.

Здание отеля накренилось на 45°: число пострадавших от землетрясения на Тайване растёт

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