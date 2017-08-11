Жительница Китая отправила новорожденную дочь в приют по почте

Новости Китая. Жительница Китая отправила новорожденную дочь в приют в пакете через курьера – так мать хотела избавиться от младенца.

По информации китайских СМИ, с местной полицией связался курьер, который заметил, что посылка шевелится и из нее доносится детский плач. Мужчина также отметил, что хотел проверить содержимое пакета при женщине, но она категорически отказывалась.

Фото: scmp.com

Новорожденную доставили в больницу. Медики сообщают, что ребенку несколько дней от роду. Состояние малышки стабильное.

Матерью девочки оказалась 24-летняя местная жительница. Ее задержала полиция. По законам страны женщине может грозить до пяти лет тюрьмы.