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Жительница Китая отправила новорожденную дочь в приют по почте

11.08.2017 - 13:55

Новости Китая. Жительница Китая отправила новорожденную дочь в приют в пакете через курьера – так мать хотела избавиться от младенца.

По информации китайских СМИ, с местной полицией связался курьер, который заметил, что посылка шевелится и из нее доносится детский плач. Мужчина также отметил, что хотел проверить содержимое пакета при женщине, но она категорически отказывалась.

Фото: scmp.com

Новорожденную доставили в больницу. Медики сообщают, что ребенку несколько дней от роду. Состояние малышки стабильное.

Матерью девочки оказалась 24-летняя местная жительница. Ее задержала полиция. По законам страны женщине может грозить до пяти лет тюрьмы.

В начале августа в Молодечно пьяная мать оставила годовалую дочь в песочнице – здесь подробнее.
 

Фото: scmp.com

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