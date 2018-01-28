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В Колумбии погибло пять человек в результате нападения на полицейский участок

28.01.2018 - 11:42

Новости Колумбии. 27 января в Колумбии подвергся нападению полицейский участок в Барранкилье. Пятеро полицейских убиты и ещё 42 получили ранения, об этом написал в Twitter директор Национальной Полиции Хорхе Нието.

Как сообщает Colombia Reports со ссылкой на другие СМИ, двое неизвестных на мотоцикле бросили взрывчатку во внутренний двор полицейского участка. Нападение было совершено около 6:40 утра, когда сотрудники вышли на утренний брифинг.

Местная полиция подозревает, что неизвестные атаковали участок, чтобы отомстить за арест предполагаемого наркобарона «Весельчака». Задержан один подозреваемый.  

Директор Национальной Полиции отменил запланированную поездку в Медельин, чтобы лично возглавить расследование в портовом городе.

На прошлой неделе в Мальмё погремел взрыв возле полицейского участка.

Осколками повредило множество автомобилей – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/generalnietor

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