Взрыв в ночном клубе Колумбии может быть местью криминальной группировки

Новости Колумбии. В ночном клубе в Колумбии взорвалась граната. Ранения различной степени тяжести получили свыше 30 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники – мужчина и женщина – задержаны и дают показания.

Известно, что бросивший гранату парень принадлежит к одной из преступных группировок и ранее уже был причастен к нескольким нападениям. По мнению следствия, взрыв мог быть попыткой мести со стороны криминальной группировки, которая хочет взять заведение под контроль.