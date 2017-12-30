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Взрыв в ночном клубе Колумбии может быть местью криминальной группировки

30.12.2017 - 15:53

Новости Колумбии. В ночном клубе в Колумбии взорвалась граната. Ранения различной степени тяжести получили свыше 30 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники – мужчина и женщина – задержаны и дают показания.

Известно, что бросивший гранату парень принадлежит к одной из преступных группировок и ранее уже был причастен к нескольким нападениям. По мнению следствия, взрыв мог быть попыткой мести со стороны криминальной группировки, которая хочет взять заведение под контроль.

Взрыв в ночном клубе Колумбии может быть местью криминальной группировки

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