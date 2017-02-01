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Жизни троих белорусов, пострадавших при крушении МИ-24 в Конго, ничего не угрожает

01.02.2017 - 20:15

Новости Беларуси. Трое белорусов, которые пострадали при падении двух вертолетов в Демократической Республике Конго, живы. Они сейчас находятся в госпитале.

Их жизни ничего не угрожает.

Катастрофа произошла 27 января. И по уточненным данным, крушение потерпели два вертолета. До 1 февраля дня информация о количестве пострадавших, гражданстве пилотов и причинах крушения поступала крайне противоречивая.

Сейчас белорусские дипломаты пытаются получить данные из официальных источников.

Известно точно, что летчики в африканской республике находились как частные лица. По одной из версий причиной падения могли стать технические неисправности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Илышев, заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Демократической Республике Конго:
По официальным данным на двух вертолетах было трое граждан Беларуси. Все они выжили и находятся в госпитале в городе Гома. Их жизни ничего угрожает.

Один вертолет точно упал по техническим причинам, в нем как раз находился белорусский экипаж.

Относительно второго вертолета информации, по факту, нет. Причины, по которым он упал, неизвестны. Местные власти проводят расследование авиаинцидента.

Жизни троих белорусов, пострадавших при крушении МИ-24 в Конго, ничего не угрожает

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