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Трагедия на Кубе: около 40 человек пострадали во время фестиваля фейерверков

26.12.2017 - 11:22

Новости Кубы. На Кубе во время фестиваля фейерверков пострадали около 40 человек. Среди раненых 6 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Многие госпитализированы в критическом состоянии. Все пострадавшие – местные жители. Инцидент произошел в городе Ремедиос во время традиционных рождественских карнавалов.

По одной из версий, пиротехники не рассчитали мощность зарядов. Организаторов фестиваля обвиняют в нарушении норм безопасности – зрители не должны были находиться так близко от огненных фонтанов и взлетающих петард.

Трагедия на Кубе: около 40 человек пострадали во время фестиваля фейерверков

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