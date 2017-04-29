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В Кыргызстане в результате мощного оползня под слоем камней и грязи погребены 11 домов

29.04.2017 - 13:57

Новости Кыргызстана. Мощный оползень сошел на деревню в  Кыргызстане. Под толстым слоем камней и грязи погребены 11 домов.

В них проживали более 20 человек.

На месте стихийного бедствия в Ошской области идут поисково-спасательные работы.

К трагедии привели обильные осадки. В этом году в Кыргызстане выпало в три раза больше снега, чем обычно.

Его таяние вызвало подтопления, разливы рек и массовые оползни.

Жителям этого села рекомендовали переехать отсюда еще в марте, однако  на это решились лишь четыре семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Кыргызстане в результате мощного оползня под слоем камней и грязи погребены 11 домов

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