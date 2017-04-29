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Жертвами мощного оползня в Кыргызстане стали 24 человека

29.04.2017 - 16:38

Новости Кыргызстане. Жертвами мощного оползня в Кыргызстане стали 24 человека. 

Миллион кубометров земли и камней накрыли село в Ошской области сегодня утром,

когда многие люди ещё спали.

На месте стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы. К трагедии привели обильные осадки.

В 2017 году в Кыргызстане выпало в три раза больше снега.

Его таяние вызвало подтопления, разливы рек и массовые оползни. 30 апреля в Кыргызстане – День национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами мощного оползня в Кыргызстане стали 24 человека

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