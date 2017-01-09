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День рождения Шерлока Холмса отметили в Риге: улицы города заполонили двойники сыщика

09.01.2017 - 13:23

Новости Беларуси. В столице Латвии отметили День рождения Шерлока Холмса. Улицы Риги заполонили двойники сыщика и его верного друга, а также другие знаменитые персонажи романов Конан Дойла.

Участники собрались возле здания Национального художественного музея, после чего состоялось традиционное шествие до главного места праздника. В 2017 году им стала эстрада Верманского парка.

День рождения Холмса отмечают в Латвии ежегодно. И хотя автор не указал точную дату рождения главного героя, считается, что это был январь 1854 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День рождения Шерлока Холмса отметили в Риге

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