﻿ Латвия заинтересована в наращивании транзита белорусских нефтепродуктов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Латвия заинтересована в наращивании транзита белорусских нефтепродуктов

08.02.2018 - 12:43

Новости Беларуси. Новые возможности для сотрудничества Беларуси и Латвии. Бизнесмены двух стран 8 февраля ведут переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча организована в торгово-промышленной палате. В эти дни с визитом в белорусской столице находится премьер-министр Латвии.

7 февраля был подписан ряд соглашений между государствами. На переговорах в правительстве было заявлено об интересе официальной Риги в наращивании транзита белорусских нефтепродуктов через свои порты и в привлечении грузов из Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». К слову, латышские гости сегодня побывают и здесь. Запланированы также встречи с руководителями ведущих белорусских транспортно-логистических компаний и Парка высоких технологий.

Александр Башлий, начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи:
Планы на 2018 год – развитие транспортно-экспедиционных услуг. В данном случае мы могли, конечно же, заинтересовать наших прибалтийских партеров. У нас есть варианты, которые мы можем предложить по наполнению складской инфраструктуры прибалтийских портов.

Олег Ильин, директор агентства стратегического и экономического развития:
В Беларуси реализуется много проектов, в том числе на территории  «Великого камня», парка нашего. Для всех этих проектов, безусловно, актуальна логистика. Я думаю, что сегодня наши предприятия могут найти партнеров.

Улдис Рейманис, заместитель государственного секретаря Министерства транспорта Латвийской Республики:
Порты Латвии находятся ближе по железной дороге, чем другие ваши соседи. Мы приехали большим составом: три порта, железная дорога, больше 40 предпринимателей, которые будут обсуждать и найдут, я думаю, общий язык всех белорусско-латвийских отношений – не только в сфере продовольственных товаров, но и в общении.

Латвия – важный торговый партнер Беларуси. В 2017 году стороны отметили увеличение совместного товарооборота (он составил почти 400 миллионов долларов). В планах увеличение этой цифры.

Латвия заинтересована в наращивании транзита белорусских нефтепродуктов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мы много наших возможностей не реализуем». Президент обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Латвии
«Мы много наших возможностей не реализуем». Президент обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Латвии
Лукашенко – премьер-министру Латвии: «Благодарен за то, что вы не следуете этим накатам на Беларусь из-за атомной станции»
Лукашенко – премьер-министру Латвии: «Благодарен за то, что вы не следуете этим накатам на Беларусь из-за атомной станции»
8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень»
8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень»
Андрей Кобяков: «Мы ценим заинтересованную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси с ЕС»
Андрей Кобяков: «Мы ценим заинтересованную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси и ЕС»
«В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею»: о чем говорили парламентарии Беларуси и Латвии в Минске
«В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею»: о чем говорили парламентарии Беларуси и Латвии в Минске
Мимнистр иностранных дел Латвии: в отношениях с Беларусью у нас есть прогресс, и он будет продолжаться
Министр иностранных дел Латвии: в отношениях с Беларусью у нас есть прогресс, и он будет продолжаться
МИД Латвии: У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017»
МИД Латвии: У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017»
«Будем удивлять»: чем живет Латвия в ожидании чемпионата мира по хоккею
«Будем удивлять»: чем живет Латвия в ожидании чемпионата мира по хоккею
Все новости по теме Беларусь-Латвия
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru