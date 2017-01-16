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Белорус чудом остался жив после падения с литовского моста вместе с фурой

16.01.2017 - 20:02

Новости Литвы. Водитель фуры чудом остался жив после падения с моста на дороге Друскининкай – Меркине. Тягач и полуприцеп превратился в груду металла. Авария произошла утром в воскресенье.

Как пишет ведущий новостной портал в Латвии DELFI, сломанное ограждение моста увидел проезжавший мимо водитель. На место происшествия прибыли спасатели, они освободили водителя из покореженной кабины. По словам очевидцев, мужчина жаловался на боли в спине.

Причину аварии предстоит выяснить.

Предварительная версия – на скользкой дороге водитель не справился с управлением.

Несколько лет назад мир поразила еще одна история спасения. Водитель внедорожника остался жив при падении с 20-метровой эстакады. Автомобиль на большой скорости выехал на эстакаду, и в какой-то момент водитель потерял управление. Перескочив через ограждение, иномарка падает с двадцатиметровой высоты на дорогу и от удара в прямом смысле превращается в груду металлолома (здесь подробнее).

Авария на дороге Друскининкай – Меркине. Источник фото: delfi.lv
Фото. Авария на дороге Друскининкай – Меркине. Источник фото: delfi.lv
Авария на дороге Друскининкай – Меркине. Источник фото: delfi.lv
Фото. Авария на дороге Друскининкай – Меркине. Источник фото: delfi.lv

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