новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Литва начала расследование инцидента с самолетом, залетевшим в Беларусь

26.04.2017 - 10:47

Новости Беларуси. Литва начала расследование инцидента с легкомоторным самолетом на литовско-белорусской границе. Такая информация размещена на сайте литовской госпогранслужбы.

Как сообщалось, белорусские военные 19 апреля около двух часов дня зафиксировали нарушение нашего воздушного пространства. Самолет углубился на белорусскую территорию на восемь километров, а через три минуты развернулся и покинул территорию страны. По этому факту руководителю литовской дипмиссии в республике была вручена нота протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва начала расследование инцидента с самолетом, залетевшим в Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В питерском аэропорту Пулково самолет столкнулся с трапом
В питерском аэропорту Пулково самолет столкнулся с трапом
Национальный аэропорт «Минск»
Расследованием инцидента с возвратом «Боинга» «Белавиа» занялась комиссия Департамента по авиации
Самолет «Белавиа» после взлета столкнулся со стаей птиц
Самолет «Белавиа» после взлета столкнулся со стаей птиц
«Держать в сельском хозяйстве авиацию достаточно накладно, но эти затраты себя окупают»
«Держать в сельском хозяйстве авиацию достаточно накладно, но эти затраты себя окупают»
Египтянка стала первой женщиной командиром Airbus A380 арабского происхождения 
Рекорд полета самолета: лайнер катарских авиалиний находился в воздухе 15 часов 15 минут
Рекорд полета самолета: лайнер катарских авиалиний находился в воздухе 15 часов 15 минут
В Гомеле самолёт при посадке выехал за пределы полосы
Крушение полицейского самолёта в Индонезии: погибли 13 человек
Крушение полицейского самолёта в Индонезии: погибли 13 человек
Все новости по теме Самолет
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru