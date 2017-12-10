В столице Ливана около посольства США несколько тысяч человек устроили массовые беспорядки

Новости Ливана. Срочные сообщения приходят из Ливана. В городе Аукар в пригороде столицы страны – Бейрута – массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек собрались у здания посольства США и пытаются проникнуть на территорию дипмиссии. Демонстранты сломали ограждение и ворота. Для разгона протестующих силы безопасности применяют слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

В район беспорядков продолжает прибывать подкрепление – представители левых движений и религиозных общин. Армия и полиция пытаются блокировать все дороги, ведущие к посольству, применяют спецсредства.

Акцию протеста у стен дипмиссии США организовали после решения американского президента признать Иерусалим столицей Израиля.