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В столице Ливана около посольства США несколько тысяч человек устроили массовые беспорядки

10.12.2017 - 16:36

Новости Ливана. Срочные сообщения приходят из Ливана. В городе Аукар в пригороде столицы страны – Бейрута – массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек собрались у здания посольства США и пытаются проникнуть на территорию дипмиссии. Демонстранты сломали ограждение и ворота. Для разгона протестующих силы безопасности применяют слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

В район беспорядков продолжает прибывать подкрепление – представители левых движений и религиозных общин. Армия и полиция пытаются блокировать все дороги, ведущие к посольству, применяют спецсредства.

Акцию протеста у стен дипмиссии США организовали после решения американского президента признать Иерусалим столицей Израиля.

В столице Ливана около посольства США несколько тысяч человек устроили массовые беспорядки
Массовые беспорядки в Бейруте
Фото. Массовые беспорядки в Бейруте
Массовые беспорядки в Бейруте
Фото. Массовые беспорядки в Бейруте
Массовые беспорядки в Бейруте
Фото. Массовые беспорядки в Бейруте
Массовые беспорядки в Бейруте
Фото. Массовые беспорядки в Бейруте

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