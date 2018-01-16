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20 погибших и 60 раненых. Итоги атаки на ливийский аэоропорт

16.01.2018 - 11:04

Новости Ливии. Не менее 20 человек погибли при атаке на аэропорт в ливийском Триполи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 60 получили серьезные ранения.

Атаку на воздушную гавань совершила вооруженная группа людей. В бой с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование «Специальные силы сдерживания».

Сообщается, что больших жертв удалось избежать благодаря экстренной эвакуации посетителей. К настоящему моменту атаку удалось отразить. Работа воздушной гавани временно прекращена.

20 погибших и 60 раненых. Итоги атаки на ливийский аэоропорт
Атака на аэропорт в ливийском Триполи: погибли 20 человек
Фото. Атака на аэропорт в ливийском Триполи: погибли 20 человек
Атака на аэропорт в ливийском Триполи: погибли 20 человек
Фото. Атака на аэропорт в ливийском Триполи: погибли 20 человек

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