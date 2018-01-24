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Двойной теракт в Ливии: более 40 человек погибли, 80 были ранены

24.01.2018 - 18:38

Новости Ливии. Жертвами двойного теракта в ливийском Бенгази стали уже более 40 человек, около 80-ти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе представитель командования ливийской армии и начальник контрразведки. Нападение произошло накануне. С интервалом в 30 минут в городе взлетели на воздух два заминированных автомобиля.

Первый взрыв прогремел около крупнейшей мечети города в момент, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Второй - когда на место ЧП прибыли правоохранители.

Ответственные за нападение пока неизвестны.

Двойной теракт в Ливии: более 40 человек погибли, 80 были ранены

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