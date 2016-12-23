новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Появилось фото из салона захваченного ливийского самолета

23.12.2016 - 18:12

Новости Ливии. В Сети появилось фото, предположительно, сделанное в салоне самолета авиакомпании Afriqiyah, захваченного вооруженными людьми.

На снимке, как сообщается, запечатлен один из захватчиков – он стоит в проходе между креслами.

Ранее один из захватчиков попал на видео местного телеканала TVM, ведущего трансляцию из аэропорта. Мужчина держал в руках зеленый флаг, который был государственным в Ливии во времена правления Муамара Каддафи до 2011 года.

Напомним, при выполнении внутреннего рейса, лайнер резко изменил курс и направился в сторону Мальты. На борту находились 111 пассажиров и 7 членов экипажа (здесь подробности).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Захват ливийского самолета: 111 пассажиров отпустили, экипаж остается на борту
Захват ливийского самолета: 111 пассажиров отпустили, экипаж остается на борту
В мексиканском Пуэрто-Вайарта люди с автоматами похитили 16 американских туристов
В мексиканском Пуэрто-Вайарта люди с автоматами похитили 16 американских туристов
Захват заложников в церкви во Франции
Захват заложников в церкви во Франции
Экстремисты захватили отель в Сомали: 15 человек погибли, 25 ранены
Экстремисты захватили отель в Сомали: 15 человек погибли, 25 ранены
Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Похищение мужчины в Минске: жена хотела вернуть детей, а исполнители потребовали выкуп
Суд Кипра арестовал угонщика самолета на 8 дней
Суд Кипра арестовал угонщика самолета на 8 дней
как человек с психическим расстройством угнал самолет
Фантастика с хорошим финалом: как человек с психическим расстройством угнал самолет
Захват пассажирского самолета на Кипре: хроника событий
Все новости по теме Захват заложников
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru