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Вторая бомба взорвалась, когда прибыли спасатели: что известно о теракте в Ливии

24.01.2018 - 22:47

Новости Ливии. Более 40 человек стали жертвами двойного теракта в Ливии. На скорых в больницы Бенгази доставлены свыше 80 пострадавших, в том числе представители командования армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП продолжают работать специалисты.

23 января два автомобиля, начиненные взрывчаткой, взлетели в воздух у крупнейшей мечети города.

Первую бомбу террористы привели в действие, когда из храма после вечерней молитвы выходили верующие. Второй взрыв прогремел через полчаса, застав врасплох полицейских и медиков, прибывших к месту происшествия.

Вторая бомба взорвалась, когда прибыли спасатели: что известно о теракте в Ливии

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