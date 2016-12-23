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Захват ливийского самолета: 111 пассажиров отпустили, экипаж остается на борту

23.12.2016 - 16:02

Новости Ливии. Тревожные сообщения приходят с Мальты. Там захвачен самолёт ливийской авиакомпании.

При выполнении внутреннего рейса, лайнер резко изменил курс и направился в сторону Мальты. На борту находились 111 пассажиров и 7 членов экипажа

Позже выяснилось, что в салоне оказались два угонщика, которые угрожают взорвать самолёт, если их требования не будут выполнены. Переговоры с ними были начаты ливийскими властями сразу после рпиземления

Спустя некоторое время один из угонщиков заявил, что готов отпустить пассажиров в обмен на самалёт. Судно нужно для безопастного прохода оставшихся боевиков в городе Бенгази.

По информации на этот час все пассажиры отпущены, экипаж пока остаётся на борту.

В аэропорту Мальты отменены все рейсы. Вокруг самолета дежурят полицейские и военнослужащие вооруженных сил. Лайнер стоит с включёнными двигателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии событий вы можете узнать здесь.

Захват ливийского самолета: 111 пассажиров отпустили, экипаж остается на борту

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