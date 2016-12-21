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29 человек погибли во время взрыва на рынке пиротехники в Мексике: пожар попал на видео

21.12.2016 - 10:43

Новости Мексики. И начнем выпуск с сообщений, которые в эти минуты приходят из мексиканского города Тультепек. Там взорвался склад пиротехники.

29 человек, среди которых в основном женщины и дети, погибли на месте. Власти сообщают еще о 80 пострадавших. С ожогами разной степени тяжести их доставляют в больницы.

Крупнейший в стране рынок фейерверков практически уничтожен огнем – в пепел превратились 290 торговых точек. По предварительной версии, причиной трагедии стала чья-то халатность.

На месте ЧП продолжают работать спасатели и врачи, пожарные пробиваются к эпицентру пожара. Власти штата Мехико объявили завтра днем траура, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

29 человек погибли во время взрыва на рынке пиротехники в Мексике: пожар попал на видео

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