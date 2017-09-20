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Фотофакт: 12 снимков мощного землетрясения в Мексике

20.09.2017 - 12:23

Новости Мексики. 19 сентября в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой не менее 7 баллов. После мощного природного бедствия были зафиксированы более десяти афтершоков, сила некоторых достигала четырех баллов.

Число погибших в стране из-за землетрясения растет. Более 220 человек стали жертвами природы.  В столице страны – Мехико объявлен режим чрезвычайного положения.  

Из-за обрушения школы погибли десятки детей – здесь подробнее.

Мы собрали кадры мощного землетрясения, которое разрушило здания и унесло жизни сотен жителей страны.

Фотофакт: землетрясение в Мексике 19 сентября
instagram.com/alexxmatts. Семибалльное землетрясение ошеломило центральную Мексику. На данный момент жертвами стали более двухсот человек.
Фото. instagram.com/alexxmatts. Семибалльное землетрясение ошеломило центральную Мексику. На данный момент жертвами стали более двухсот человек.
instagram.com/valsreza. Люди в центральной Мексике собираются, чтобы помочь своим соседям. Десятки зданий превратились в году камней.
Фото. instagram.com/valsreza. Люди в центральной Мексике собираются, чтобы помочь своим соседям. Десятки зданий превратились в году камней.
instagram.com/davortega. Мексиканцы объединились перед стихией, пишут в соцсетях.
Фото. instagram.com/davortega. Мексиканцы объединились перед стихией, пишут в соцсетях.
instagram.com/es76ban. Национальное агентство гражданской обороны 20 сентября сообщило, что подтвержденная численность погибших составляет 248 человек, более половины из них – в столице.
Фото. instagram.com/es76ban. Национальное агентство гражданской обороны 20 сентября сообщило, что подтвержденная численность погибших составляет 248 человек, более половины из них – в столице.
AP Photo/Rebecca Blackwel. Волонтеры собирают камни здания, которое рухнуло в Мехико во время землетрясения.
Фото. AP Photo/Rebecca Blackwel. Волонтеры собирают камни здания, которое рухнуло в Мехико во время землетрясения.
AP Photo/Rebecca Blackwell. Люди, эвакуированные из офисных зданий, собираются на проспекте.
Фото. AP Photo/Rebecca Blackwell. Люди, эвакуированные из офисных зданий, собираются на проспекте.
AP Photo/Rebecca Blackwell. Здание повреждено после землетрясения.
Фото. AP Photo/Rebecca Blackwell. Здание повреждено после землетрясения.
AP Photo/Marco Ugarte. Мужчина выходит из дверной рамы здания, которое рухнуло после землетрясения.
Фото. AP Photo/Marco Ugarte. Мужчина выходит из дверной рамы здания, которое рухнуло после землетрясения.
AP Photo/Rebecca Blackwell. Спасательные работы продолжались даже ночью. На фото волонтеры сбрасывают камни в самосвал.
Фото. AP Photo/Rebecca Blackwell. Спасательные работы продолжались даже ночью. На фото волонтеры сбрасывают камни в самосвал.
AP Photo/Miguel Tovar. Спасатели и волонтеры обыскивают здание, разрушенное после землетрясения. У тысяч людей на улице была паника, многие остались помогать спасать тех, кто попал в ловушку.
Фото. AP Photo/Miguel Tovar. Спасатели и волонтеры обыскивают здание, разрушенное после землетрясения. У тысяч людей на улице была паника, многие остались помогать спасать тех, кто попал в ловушку.
AP Photo/Gustavo Martinez Contreras. Спасатели расчищают обломки рухнувшего здания и ищут выживших.
Фото. AP Photo/Gustavo Martinez Contreras. Спасатели расчищают обломки рухнувшего здания и ищут выживших.
AP Photo/Pablo Ramos. Люди готовятся вытащить выжившего из разрушенного здания.
Фото. AP Photo/Pablo Ramos. Люди готовятся вытащить выжившего из разрушенного здания.

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