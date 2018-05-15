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Хакеры списали со счётов мексиканского банка 7,7 миллиона долларов

15.05.2018 - 16:24

Новости Мексики. Неизвестные хакеры взломали несколько мексиканских банков и выкрали более 20 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сильнее других пострадало финансовое учреждение «Банорте». С его счетов виртуальные грабители списали около 7,7 миллиона долларов. И это единственный из банков, который публично признал факт взлома.

В учреждении заверили: счета клиентов не пострадали. Кибератаки были зафиксированы в апреле. Они продолжались несколько дней. Из какой страны или части Мексики действовали бандиты не установлено.

Хакеры списали со счётов мексиканского банка 7,7 миллиона долларов

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