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Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт

09.12.2017 - 17:31

Новости Мексики. И напоследок захватывающие кадры зимних пейзажей из Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Центральные и северные районы страны сковали морозы и снегопады. Последний раз подобное здесь видели несколько десятилетий назад.

К экстремальным условиям водители оказались не готовы: на разных шоссе застряли сотни автомобилей. А вот пешеходы – и особенно маленькие – настоящую зиму в Мексике оценили по достоинству.

Одни сразу ринулись в бой снежками, а другие просто любовались необычными, но очень живописными видами – теплолюбивыми растениями под слоем пушистого снега.

Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег

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