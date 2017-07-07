новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Я рисую реальность»: жизнь и боль Фриды Кало в фактах

07.07.2017 - 17:46

Новости мира. На этой неделе отмечается 110 лет со дня рождения мексиканской художницы Фриды Кало. На весь мир она прославилась своими яркими автопортретами, хотя судьба Кало была непростой. В честь юбилея женщины, которая смогла перенести на холст тяжести своей жизни и обладала стальным характером, мы собрали некоторые факты.

Начало недуга. В возрасте шести лет маленькая Фрида переболела полиомиелитом и после этого недуга одна из ног девочки стала короче. В детстве ей часто приходилось быть причиной насмешек, но она не обращала на них внимания, а пыталась доказать обратное. Девочка маскировала свой дефект, много плавала и занималась спортом.

Фото: artistandstudio.tumblr.com

Злой рок. В 18 лет Фрида попала в аварию. Автобус, который вез девушку, столкнулся с трамваем. Кало очень сильно пострадала – среди травм, которые она получила, были десятки переломов костей, в том числе и позвоночника, а живот был пробит железным штырем. Из-за этой травмы Фрида никогда не сможет стать матерью. После ДТП жизнь девушки изменилась.

В книге Хейдена Эрреры «Фрида Кало», автор описывает отношение женщины к несчастному случаю, который с ней произошел. «Хотя она писала в картинах смерть  свою собственную метафорически, других  буквально,  Фрида никогда не могла изобразить свой несчастный случай. Много лет спустя она говорила, что хотела это сделать, но не смогла, потому что для нее несчастный случай был слишком «сложен» и «важен», чтобы принизить его до простого понятного образа».

Фото: pinterest.com

Автопортреты. Большая часть работ художницы – автопортреты. По словам Фриды, это случилось потому, что «себя она знает лучше всех». Из-за аварии девушка стала более тонко чувствовать хрупкость жизни и поэтому стала заниматься творчеством. Первой ее работой был автопортрет. Тенденция изображать себя и свое настроение на холсте прослеживается на протяжение всего творческого пути Фриды – в нем отпечаталась невозможность иметь детей, адские боли, отношения с мужем.

Фрида Кало, художница:
Я никогда не рисую сны или кошмары. Я рисую свою собственную реальность.

Непростой брак. Мужем Фриды Кало был известный мексиканский художник Диего Ривера. Она вышла за него замуж в 22 года и ее не смутило, что мужчина был вдвое старше ее. Их связывала любовь к искусству и политические взгляды – оба были коммунистами. Однако их сильно разъединяли измены Диего – у мужа художницы постоянно были отношения на стороне и даже роман с ее сестрой. Как отмечала Фрида, «две самые большие трагедии в ее жизни – это трамвай и Диего. Диего больше». Их отношения были бурными и эмоциональными. Они даже один раз разводились, но через некоторое время Ривера приехал к Кало и умолял простить ее. И она сделала это.

Фото: worldartdalia.blogspot.ru

В Мексике некоторое время даже была в обращении банкнота номиналом в 500 песо, на которой с двух сторон были изображены Фрида и Диего.

Отношения с Троцким. Будучи коммунисткой, Фрида с мужем приютили у себя в доме Льва Троцкого, который бежал в Мексику. У художницы начался с ним роман. Однако жена Троцкого захотела поскорее переселить мужа из дома яркой мексиканки, и они переехали. 

Фото: marieclaire.fr

Фрида умерла в 1954 году в возрасте 47 лет от воспаления легких. Она отмечала во время болезни, что «надеется, что никогда больше не вернется».

В 2002 году на экраны вышел художественный фильм «Фрида», где роль мексиканской художницы исполнила Сальма Хайек. Это была экранизация одноименного романа Хейдена Эрреры. Актриса мечтала сыграть свою соотечественницу около семи лет, и когда это случилось, Хайек была счастлива.

Фото: Peter Sorel

О еще одной известной женщине двадцатого века мы уже писали.

Мата Хари была не только умелой танцовщицей и обольстительницей, но и женщиной с непростой судьбой – здесь подробнее

Фото: pinterest.com

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Марк Шагал
Самый яркий представитель авангарда XX века: мир отмечает 130-летие Марка Шагала
«Везде сквозит гимн жизни»: художник-самоучка из Ивацевичского района пишет картины без помощи рук
«Везде сквозит гимн жизни»: художник-самоучка из Ивацевичского района пишет картины без помощи рук
Талант в награду по наследству: династия белорусских живописцев Масленниковых
Художник по керамике Ольга Угринович: Любая работа живописная, она даже может лечить!
В галерее Жодинского краеведческого музея проходит выставка библейских сюжетов Ядвиги Сенько
В галерее Жодинского краеведческого музея проходит выставка библейских сюжетов Ядвиги Сенько
Иван Миско
«Млечный путь» Ивана Миско: народному художнику Беларуси – 85 лет!
Светлана Савчук
Светлана Савчук, художник-артист: Хочется выcказаться, сказать свои идеи!
В Новогрудке руины древних строений будет охранять бронзовый воин: автор композиции скульптор Геннадий Буралкин
В Новогрудке руины древних строений будет охранять бронзовый воин: автор композиции скульптор Геннадий Буралкин
Все новости по теме Художник
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru