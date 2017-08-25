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0:1. Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом уступили «Витязю»

25.08.2017 - 23:35

Новости Беларуси. Вторая игра хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ обернулась вторым поражением, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пусть на этот раз не таким удручающим, как 23 августа от «Йокерита», но, тем не менее, очков в копилке «Зубров» по-прежнему нет.

Теперь обидчиками Горди Дуайера и его парней выступили гости из подмосковного «Витязя». Шайбу, которая по итогу стала победной, провел в середине первого периода Алексей Семенов. Это случилось при игре его команды в большинстве после удаления Андрея Степанова.

Александр Кулаков, игрок ХК «Минск»:
Все пятерки играли быстрее намного, чем играли с «Йокеритом». Быстрее двигалась шайба сегодня, и сами игроки намного быстрее думали. За счет этого, я думаю, наверное, переигрывали во втором периоде. Соперник два раза к нам в зону заехал, но опять же – без голов. Просто есть моменты, которые не реализовали. Где-то, может быть, не повезло, где-то просто она не шла.

Александр Китаров, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Напряженная игра была такая. Получилось, что до первого года, поэтому была нервозность в последней стадии, решающем броске. Нам не везло в большей степени, плюс удачно играл вратарь.

0:1. Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом уступили «Витязю»

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