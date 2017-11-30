1 декабря пройдут переговоры между президентами Беларуси и Таджикистана

Новости Беларуси. Большинство лидеров государств ОДКБ находились в Минске с рабочим визитом. Статус официального он носил у Нурсултана Назарбаева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Казахстана возложил венок к монументу на площади Победы. Церемония памяти прошла с участием роты почетного караула.

Задержится в Беларуси еще на день президент Таджикистана.

На 1 декабря запланированы переговоры Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Они состоятся во Дворце Независимости в формате «один на один» и в расширенном составе.