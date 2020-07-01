1 июля. Новые данные Минздрава по коронавирусу в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси на момент 1 июля закончили лечение от COVID-19 и выписаны из медучреждений 47 553 пациента.
Согласно данным Минздрава, размещённым в Telegram-канале, в стране инфекция выявлена у 62 424 человек. На территории республики умерли 398 пациентов с хроническими заболеваниями и коронавирусом.
Всего в Беларуси было сделано 1 013 056 тестов на COVID-19.
С конца июня белорусские больницы начали возвращаться к обычному режиму работы. Куда продолжат госпитализировать людей с коронавирусом – читайте здесь.
В Японии начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Как они проходят
Новости Японии. В Японии начались клинические испытания вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эксперименте принимают участие две группы добровольцев. Все они получат по две инъекции с интервалом в две недели. При этом 15-ти из них введут большую, чем остальным, дозу препарата.
По мнению специалистов, после вакцинации иммунная система человека начнет вырабатывать антитела, которые предотвратят заражение коронавирусом.
Четыре варианта вакцины от коронавируса одобрены для клинических испытаний в США
Проводят подобные исследования и в США.