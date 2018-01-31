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10 спасателей МЧС Беларуси награждены за помощь в тушении пожара в Боржоми

31.01.2018 - 18:02

Новости Беларуси. 31 января медали «За храбрость» и «За особые заслуги» вручила грузинская делегация белорусским спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наградой отмечен министр по чрезвычайным ситуациям и еще 10 работников авиации. Тех, кто непосредственно участвовал в тушении пожара в Боржомском ущелье. Напомним, огонь охватил лес вблизи знаменитого курорта 20 августа. Спустя 2 дня Президент Александр Лукашенко распорядился направить в Грузию вертолет МИ-26 МЧС Беларуси.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Республики Беларусь:
Тушение лесных пожаров в горах – это всегда опасно и очень тяжело. Для этого нужно иметь специальную подготовку. Но благодаря тому, что мы работали до этого оказывали помощь Греции, Турции, у нас уже опыт работы есть в горах, поэтому весьма эффективно была выполнена наша задача.

Дмитрий Кумсишвили, первый вице-премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии:
Для меня огромная честь от лица Грузии, от лица грузинского народа поблагодарить этих людей за то, что они стояли вместе с нами, рядом с нами при тушении этого пожара.   

Грузинская сторона заинтересована в опыте подготовки спасателей в Беларуси. Сегодня зарубежные гости побывали в Университете гражданской защиты. Ознакомились с пожарной техникой и оборудованием отечественного производства.

10 спасателей МЧС Беларуси награждены за помощь в тушении пожара в Боржоми

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