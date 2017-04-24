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11-12 ноября белоруски сыграют с командой США в финале Кубка Федерации

24.04.2017 - 22:34

Новости Беларуси. Соперницами белорусских теннисисток в финале Кубка Федераций будут американки, одолевшие 23 апреля сборную Чехии. Бонусом для нас в борьбе за трофей станет то, что определяющую баталию примет Минск. Соответственно, белорусская сторона получит право выбрать удобное покрытие для корта и, конечно, заручится поддержкой родных трибун.

Решающие игры состоятся еще нескоро – 11-12 ноября.

А пока есть время посмаковать триумф в полуфинальной битве со швейцарками.

23 апреля подопечные Эдуарда Дуброва выиграли оба одиночных поединка.

Сперва Александра Саснович расстроила Тимею Бачински – 6:2, 7:6, а затем Арина Соболенко в непростом матче сломила сопротивление Виктории Голубич – 6:3, 2:6, 6:4. Парную игру белоруски в лице Ольги Говорцовой и Веры Лапко отдали без вариантов, но повлиять на общий исход это уже никак не могло, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

11-12 ноября белоруски сыграют с командой США в финале Кубка Федерации

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