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11 апреля в Минске состоится финал конкурса «100 идей для Беларуси»

11.04.2018 - 10:34

Новости Беларуси. 11 апреля в Минске стартует финал республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В седьмом сезоне за победу поборются 119 авторских проектов.

Все они являются победителями областных и минского городского этапов. Проекты представят в трех возрастных группах и 16 номинациях. Две из них совершенно новые – «Инклюзивное пространство» и «Информационно-коммуникативные технологии для людей с инвалидностью».

Особенность 2018 года также в том, что люди с ограниченными возможностями участвовали в конкурсе на общих основаниях. Победители в каждой номинации смогут участвовать в Республиканском конкурсе инновационных проектов. Десять лучших получат средства для разработки бизнес-планов.

11 апреля в Минске состоится финал конкурса «100 идей для Беларуси»

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