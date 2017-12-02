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11-летняя девочка погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Минске: что известно о трагедии

02.12.2017 - 23:07

Новости Беларуси. Жуткая трагедия произошла вечером субботы возле ТЦ «Замок».

На проспекте Победителей примерно в 16:20 грузовик въехал в людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Семилетний брат погибшей девочки и трое взрослых госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Очевидцы сообщают, что ЗИЛ двигался со стороны Машерова в сторону Орловской.

По предварительной информации ГАИ, грузовик ехал по первой полосе на скорости примерно 30-40 км/ч. Водитель пытался затормозить и перестроился во вторую полосу, на которой и произошла авария. Уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 317 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

11-летняя девочка погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Минске: что известно о трагедии

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