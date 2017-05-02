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11 самых красивых студенток столичных ВУЗов борются за звание королевы весны-2017

02.05.2017 - 21:49

Новости Беларуси. В Минске проходит городской этап международного конкурса «Королева весна-2017».

За это звание поборются 11 самых красивых студенток столичных ВУЗов.

Конкурсная программа насыщенная: от дефиле до интеллектуального состязания. В 2017 году мероприятие проходит под слоганом «Краса беларускага краю».

Сергей Клишевич, первый секретарь минского городского комитета БРСМ:
Творческие номера, основные концептуальные подходы наших конкурсанток в этом году будут связаны с 950-летием. Их творческие номера будут посвящены этой теме: любимые места в города, любимые произведения о городе. Все это мы сегодня услышим на сцене.

Елизавета Винникова, участница конкурса:
Это детская мечта – надеть на себя корону. Поэтому да, я очень хочу победить.

Поддержать участниц пришло более 800 болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри выберет 4 финалистки, которые смогут участвовать в национальных и международных конкурсах красоты.

11 самых красивых студенток столичных ВУЗов борются за звание королевы весны-2017
11 самых красивых студенток столичных ВУЗов борются за звание королевы весны-2017
Фото. 11 самых красивых студенток столичных ВУЗов борются за звание королевы весны-2017

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